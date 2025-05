Charterhouse, ceduta Casa Optima a Terlos: operazione da 900 milioni di euro

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo in oltre 150 Paesi e titolare di otto marchi tra i più diffusi e apprezzati nel mercato del gelato artigianale, della pasticceria di alta qualità e del bere miscelato, comunica cheha raggiunto un accordo per la cessione dell’azienda a un gruppo di investitori guidato da. A quanto si apprende si tratta di un'operazione daTerlos, società di investimento privata specializzata in marchi consumer europei, vede come limited partner esclusivi Javier Ferrán, attuale Presidente di Casa Optima, e una controllata interamente posseduta da(ADIA). Tra i co-investitori anche(Government of Singapore Investment Corporation), fondo sovrano di Singapore."Da quando ho fatto il mio ingresso nel Consiglio di Amministrazione di Casa Optima, sono rimasto molto colpito dalla forza del gruppo e dal valore del suo Management, nonché dalla portata e dalla qualità delle opportunità strategiche che si prospettano per la società nel prossimo futuro. Intendiamo ora continuare la collaborazione con Francesco e con il team di gestione per capitalizzare la nostra leadership e rafforzare il posizionamento raggiunto dall'azienda negli ultimi anni sotto la guida di Charterhouse", ha commentato, Managing Partner di Terlos LLP e Presidente di Casa Optima."Grazie al continuo supporto di Charterhouse, negli ultimi anni, Casa Optima è stata in grado di realizzare un’espansione solida sia a livello di ricavi che di utili, grazie a forti piani di internazionalizzazione, a numerose acquisizioni strategiche e allo sviluppo di marchi e prodotti di successo. Siamo entusiasti di continuare a lavorare con Javier, insieme a Terlos, mentre continuiamo a perseguire i nostri ambiziosi piani di crescita organica e inorganica", ha aggiunto, CEO di Casa Optima.Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il primo trimestre 2026 ed è subordinato alle usuali condizioni legate ai requisiti di legge.