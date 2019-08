Sicurezza bis, tra proteste e diserzioni il via all'esame

(Teleborsa) -per la discussione generale sul. Ad annunciarla il Ministro per i Rapporti con il Parlamento,Dai banchi dell'emiciclo si nota l'e si registrano assenze anche da altri gruppi parlamentari. Dopo l'annuncio che il provvedimento è arrivato senza relatore, l'esame inizia in una Aula deserta.Forza Italia è orientata ad uscire dall'Aula, rimangono tuttavia spaccature all'interno del partito che potrebbero portare molti voti contrari al Decreto. Un'opzione per FI sarebbe, ma non partecipare al voto.Intanto, l'Aula del Senato haal decreto con 217 contrari, 53 favorevoli e 2 astenuti.Dalle barricate anti-provvedimento il Partito Democratico commenta: "Il voto sulle pregiudiziali al decreto Sicurezza bis certifica la nascita di una nuova maggioranza. Con Lega e M5S, contro la nostra pregiudiziale, hanno infatti votato i senatori di FdI e di FI."., a margine dell'inaugurazione del nuovo hub ferroviario di Rogoredo a Milano: "Il decreto Sicurezza bis semplicemente. Quindi conto che stasera il Senato regali agli italiani una bella legge".