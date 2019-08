Il settore servizi per la finanza a Piazza Affari è di poco in territorio negativo (-0,35%)

comparto dei servizi finanziari in Italia

(Teleborsa) - Scambi sotto i livelli della vigilia per il, mentre ilregistra un ribasso più marcato.Ilha chiuso a quota 87.597,8, con una flessione dello 0,35% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si ferma a 444, dopo aver esordito a 447.Tra le azioni più importanti dell'indice servizi finanziari di Milano, discesa moderata per, che chiude la giornata del 6 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,94% rispetto alla seduta precedente.Tra le medie imprese quotate sul, chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,53%.Ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,22%.Frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,70%.Tra ledi Piazza Affari, seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,11%.Seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,94%.Sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,73%.