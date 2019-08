IVASS, denuncia per due siti irregolari

(Teleborsa) - Due siti non distribuiscono polizze assicurative regolari. Secondo quanto riporta l', Polizzasicura.net e Flashassicurazioni.it rilasciano. Il consiglio dell'Istituto è quello disiano riferibili a imprese e intermediari autorizzati prima del pagamento del Premio.Importante nota quella relativa ai pagamenti, in quanto i, ragion per cui anche i pagamenti effettuati a favore di persone o società non iscritte ai seguenti elenchi: imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia; ile l'Elenco degli intermediari dell'Unione Europea; l'elenco degli avvisi relativi ai Casi di contraffazione. Per ogni dubbio, i consumatori possono consultare il sito ivass.it per consultare più nel dettaglio glionde evitare eventuali truffe.