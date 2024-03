IVASS: preoccupazioni per clienti NOVIS, liquidatore non ancora nominato

(Teleborsa) - L'Autorità di vigilanza slovacca Národná Banka Slovenska (NBS) ha reso noto che a più di nove mesi dalla revoca dell'autorizzazione ile che pertanto allo stato non è possibile stimare la data di avvio della liquidazione. Lo si legge in una nota dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)."Data questa situazione, vi sonoe l'Autorità slovacca consiglia ai sottoscrittori che intendano intraprendere nei confronti della compagnia qualsiasi azione a propria tutela di contattare e consultare preliminarmente esperti di propria fiducia", viene sottolineato.IVASS è venuto a conoscenza di lettere, inviate da NOVIS agli assicurati, in cui si preannunciano azioni legali in caso di mancato pagamento dei premi. L'Autorità ricorda che l'art 1924 del. L'IVASS suggerisce quindi agli assicurati di rivolgersi alle associazioni dei consumatori al fine di valutare le conseguenze della sospensione del pagamento dei premi alla luce delle norme di legge e delle condizioni di polizza.