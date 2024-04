Musk: 'Telecom Italia ostacola il lancio di internet veloce'

(Teleborsa) -È la denuncia, riporta, presentata dallaall'autorità per le comunicazioni e al ministero dell'industria la scorsa settimana."In una denuncia presentata alla fine della scorsa settimana all'Autorità garante delle comunicazioni italiana e al Ministero dell'Industria, Starlink sostiene che- riporta Bloomberg -che le impongono di condividere i dati dello spettro per evitare interferenze di frequenza con le sue apparecchiature". Un portavoce di Tim respinge la "ricostruzione parziale dei fatti" offerta e precisa che ci sono "interlocuzioni tutt'ora in corso". Secondo quanto riferito da Starlink, gli ostacoli posti da Telecom Italia potrebbero avere ripercussioni per i servizi della società nel sud dell'Europa e in nord Africa.Anche per questo l'azienda di Musk chiede al ministero dell'Industria di fare il possibile affinché Telecom Italia cooperi sulle frequenze. Se la situazione non sarà risolta Starlink potrebbe essere costretta a spostare il suo investimento dall'Italia e altri paesi europei, afferma il colosso di Musk nei documenti depositati e visionati da Bloomberg. Starlink offre internet a banda larga da una costellazione di circa 5.500 satelliti e al momento ha già 2,6 milioni di clienti. La società è uno dei maggiori contractor del programma spaziale del governo americano e una delle protagoniste nel settore della sicurezza nazionale.