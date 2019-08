Seduta molto negativa per il settore costruzioni a Milano (-3,21%), perde molto Buzzi Unicem

indice del settore costruzioni italiano

(Teleborsa) - Rosso per l'che supera l'andamento in discesa delIlha aperto la giornata a quota 30.334,9 con una perdita di 984,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 435, dopo una partenza a 437.Tra le azioni italiane adel comparto costruzioni, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 3,74% sui valori precedenti.Tra leitaliane, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,72%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,95%.In caduta libera, che affonda del 2,32%.Tra le azioni del, pressione su, che tratta con una perdita dell'1,73%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,23%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,74%.