Crisi Governo, Salvini pensa a maxi-rimpasto. Di Maio: "Frittata è fatta"

(Teleborsa) -a mezza bocca,dopo lcon la: mentre la sceneggiatura dellaè ancora tutta da scrivere, Matteoprova a- che nel copione veste i panni dell'"" - per ora, ha detto il Ministro dell'Interno nella giornata di Ferragosto parlando con i giornalisti. Però,E pure:Poi addirittura indica la via: "Di no un Governo muore, abbiamo bisogno di sì. Se qualcuno dice sì, allora ragioniamo.Per molti unappena, per buttare nelanche la proposta di une sondare il terreno.Dalperò arriva unache sembra tagliare le gambeSalviniscrive Di Maio su Facebook.per tornare dopo nemmeno 24 ore nelle braccia di Berlusconi.Poie lancia ilnoi Ministri del Movimento 5 Stelledi Giuseppein aula perconclude