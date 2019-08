Si muove in territorio positivo il settore viaggi e intrattenimento a Milano (+1,24%), guizzo positivo per Juventus

comparto viaggi e intrattenimento

comparto viaggi e intrattenimento europeo

FTSE Italia Travel & Leisure

indice EURO STOXX Travel & Leisure

Juventus Fc

small-cap

Gamenet

A.S. Roma

S.S. Lazio

(Teleborsa) - Scambi positivi per il, decisamente in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dalIlha aperto a 43.644,8, in crescita dell'1,24%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a quota 172 dopo aver avviato la seduta a 173.Tra ledi Piazza Affari dell'indice viaggi e intrattenimento, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,14%.Tra ledi Milano, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,04%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,80%.Composta, che cresce di un modesto +0,67%.