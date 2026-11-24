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/ Borsa: Calo per Milano, in perdita dell'1,06% alle 16:00
Borsa: Calo per Milano, in perdita dell'1,06% alle 16:00
Il FTSE MIB continua gli scambi a 48.501,1 punti
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24 novembre 2026 - 16.00
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