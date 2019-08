Crisi Governo, trattative Pd-M5S: spunta ora ipotesi Roberto Fico

(Teleborsa) - Proseguono lein unaquanto mai "complessa e articolata", come prontamente chiarito dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, che attende perun programma chiaro e definito, anche riguardo alle persone che guideranno il nuovo esecutivo. Il piano B restano le elezioni.E mentre si dibatte su un eventuale, sgradito al Pd e sostenuto dai 5 Stelle, spunta il nome didi un Governo giallo-rosso. Il pentasetellato Presidente della Camera sembrerebbe esercitare, non solo fra i seguaci del segretario, ma anche in area. Dal Nazareno sarebbe anche arrivato un via libera di massima e la sua candidatura, avanzata da ambienti M5S, sarebbe stata definita dai demSino a ieri, 24 agosto,, direttamente dal. Dal Premier dimissionario, intanto, un. Affermazione accolta con un certo consenso dal Pd.