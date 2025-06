Dazi, Trump annuncia interruzione immediata trattative con Canada

(Teleborsa) -, dopo l'ottimismo generato dalla conferma di un possibile accordo fra Stati Uniti ed UE, oltre la scadenza del 9 luglio, e dei capisaldi del negoziato portato a casa con la Cina sull'export di terre rare.Il presidente americanoha annunciato a sorpresa, "un Paese - afferma - con cui è molto difficile commerciare, considerando anche il fatto che per anni ha applicato ai nostri agricoltori dazi fino al 400% sui prodotti lattiero-caseari".E annuncia che, la Casa Bianca comunicherà al governo canadese".La reazione contrariata del Presidente USAofferti dalle aziende tecnologiche americane, che "Donald" ha interpretato come. "Stanno copiando l'Unione Europea", ha affermato stizzito il leader statunitense, aggiungendo "a causa di questa tassa esorbitante, interrompiamo con effetto immediato tutte le discussioni sul commercio con il Canada"."Informeremo il Canada delle tariffe che pagherà per fare affari con gli Stati Uniti", ha concluso Trump.