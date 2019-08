Essilux aggiorna i massimi storici a Parigi

Essilor Luxottica

(Teleborsa) - E' di nuovo record per, che aggiorna i massimi storici alla Borsa di Parigi, chiudendo a 134,25 euro in rialzo di quasi l'1%. Il mercato guarda con favore alla ritrovata stabilità dell'azionariato e del management, ma soprattutto si prepara alle scadenze previste per settembre. Il 25 settembre è in calendario di Capital market Day da cui emergerà qualche novità in più sulla big dell'occhialeria di lusso.La partenza del titolo oggi è stata in sintonia con i valori di chiusura precedenti ed una sostanziale stabilità è stata mantenuta nel corso della sessione, con chiusura in crescendo in prossimità del livello più alto a 133,3.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso larispetto all'indice.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 133,8. Rischio di discesa fino a 131,3 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 136,3.risulta caratterizzato da una certa stabilità del trend, evidenziata dal basso livello di volatilità giornaliera fissata a 1,354, con i volumi giornalieri che restano ancora bassi. Non sono dunque gli investitori istituzionali ad essere maggiormente interessati a questo tipo d'investimento, poiché i bassi volumi non comportano scostamenti di prezzi elevati.