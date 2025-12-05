Milano 17:35
43.433 -0,20%
Nasdaq 17:42
25.654 +0,28%
Dow Jones 17:42
47.898 +0,10%
Londra 17:35
9.667 -0,45%
Francoforte 17:35
24.028 +0,61%

Borsa: Giornata cauta per Parigi (-0,09%)

Il CAC40 termina gli scambi a 8.114,74 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Parigi (-0,09%)
Non si allontana dalla parità Parigi, che mostra un deludente -0,09%, archiviando la seduta a 8.114,74 punti.
Condividi
```