Milano 17:35
42.662 -0,60%
Nasdaq 18:43
24.316 +1,09%
Dow Jones 18:43
46.485 +1,60%
Londra 17:35
9.540 +0,13%
Francoforte 17:35
23.092 -0,80%

Borsa: Giornata cauta per Parigi (+0,02%)

Il CAC40 termina gli scambi a 7.982,65 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Parigi (+0,02%)
Non si allontana dalla parità Parigi, che mostra un deludente +0,02%, archiviando la seduta a 7.982,65 punti.
Condividi
```