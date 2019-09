Inondazioni, l'UE stanzia 293 milioni per compensare i danni

(Teleborsa) - La commissione, in seguito agli eventi meteorologici estremi del 2018 in Italia, Austria e Romania.approvati sono così ripartiti: 277,2 milioni di euro per l'Italia per le forti piogge, le inondazioni e le frane avvenute nell'autunno 2018, 8,1 milioni di euro per l'Austria, a seguito degli stessi eventi meteorologici e 8,2 milioni di euro per la regione nordorientale della Romania, dopo le inondazioni avvenute nell'estate 2018.. Fra i danni materiali, si sono registrati gravi interruzioni delle reti stradali e fluviali, allagamenti di edifici pubblici e privati, interruzioni delle reti elettriche e del gas, oltre a perdite significative nei settori del legname e del turismo.