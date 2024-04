Sace: nasce Protezione Rischio Clima, la nuova soluzione per aiutare le imprese a gestire i rischi climatici

(Teleborsa) - SACE annuncia il lancio di “”, il nuovorivolto a tutte le imprese italiane che risponde all’esigenza di assicurarsi contro i danni derivanti dai rischi climatici, non più trascurabili di fronte alla crescente esposizione a fenomeni geologici e ambientali estremi sempre più frequenti. In base alle sue, l’Italia è il Paese europeo più vulnerabile alle catastrofi naturali, quali terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, con più del 70% del territorio esposto al rischio sismico e idrogeologico, come confermano le oltre 40 alluvioni e gli eventi sismici di rilievo verificatisi in Italia dal 2009 ad oggi.LaProtezione Rischio Clima offre alle imprese la possibilità di assicurare terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali contro i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali come sismi, alluvioni, esondazioni, inondazioni e franamento.“Oggi le imprese sono chiamate a rispondere ai cambiamenti climatici e a convivere con i rischi connessi mettendo in campo strategie di adattamento - ha, che guida le assicurazioni di breve termine e le cauzioni di SACE - Noi di SACE siamo pronti a supportarle in questa direzione, affinché possano cogliere le opportunità connesse alla transizione sostenibile e acquisire piena consapevolezza sulla gestione del rischio climatico, che è in continua evoluzione. La copertura Protezione Rischio Clima, insieme ai nostri servizi di valutazione del rischio ambientale e di accompagnamento, entra a far parte del set di strumenti di cui le aziende devono dotarsi per essere sempre più resilienti e affrontare le sfide della sostenibilità.”