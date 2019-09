Semestrale positiva per Fope

Fope

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma, rende noto di aver preso visione dellaDiego Nardin, Amministratore Delegato della società, in merito dichiara:. Importante la conferma della marginalità registrata al 31 dicembre dell’esercizio 2018, il portafoglio ordini è in crescita e in linea con le aspettative di budget, il dato dei ricavi sul semestre, per un effetto stagionale, non riflette ancora la crescita commerciale.Le nuove collezioni presentate ad inizio anno hanno ottenuto dal mercato un ottimo riscontro che ha contribuito al raggiungimento dei risultati di vendita registrati fin dai primi mesi.”Nel dettaglio, irispetto ai 15,28 milioni del primo semestre 2018.in linea rispetto ai 3,18 milioni di confronto mentre l'EBIT si palesa in leggero calo a 2,57 milioni, rispetto ai 2,65 milioni nell'esercizio chiuso al 30 giugno dell'anno precedente.