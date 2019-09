Il comparto chimico italiano in rialzo (+1,27%)

indice del settore chimico

(Teleborsa) - Andamento positivo per l', mentre mostra un andamento debole ilIlha aperto a 15.481,8, in aumento dell'1,27%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'chiude debole a 1.063, dopo aver avviato la seduta a 1.069.Tra leitaliane, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,77%.Tra ledi Milano, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 2,67%.