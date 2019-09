Moody's, rating Italia Baa3 e outlook stabile: "Quirinale fonte di stabilità"

(Teleborsa) - Dopo aver rimandato venerdì scorso il proprio giudizio sull'Italia,oggi ha pubblicato la suasul nostro Paeseil cuicon. L'analisi della società di ricerche finanziarie si basa su un insieme di fattori che calibrano pesi non solo economici ma anche politici.infatti il report evidenzia come ", con politici che spesso hanno avuto un atteggiamento 'volatile'. In uno scenario come questo si mostra però forte ilal sistema politico".- continua la nota di aggiornamento sull'Italia andando più in profondità per quel che riguarda gli ultimi aggiornamenti sul Governo Conte Bis -, che è positivo nei confronti di uno scenario di debole crescita dell'economia domestica e incerte prospettive di crescita globale. Il governo - assume Moody's - dovrebbe anche consentire la presentazione tempestiva del bilancio 2020, oltre che palesarsi meno euroscettico rispetto al precedente governo del Lega/M5s e meno conflittuale nei confronti dell'Europa".il documento mostra unoche non sembrano essere in procinto di ridursi, oltre alla persistenza nel nostro Paese di una. Questi i principali fattori che hanno motivano la visione creditizia di Moody sull'Italia e la conseguente valutazione, nonostante questa sia una "credit opinion" e non una decisione sul rating della Penisola.Infine, il documento diffuso in data odierna, tocca anche il tema del"Prevediamo una performance dicon tassi di crescita trimestrali dello 0,1-0,2% ottenuti grazie principalmente ai continui sviluppi positivi sul mercato del lavoro e sulle esportazioni".Guardando invece al, la società americana si aspetta per il Bel Paese "date le continue tensioni commerciali globali e le performance di crescita relativamente deboli che ci aspettiamo dai partner commerciali chiave per l'Italia, Germania e Francia. La ripresa della domanda interna- conclude il documento - dipenderà in larga misura dall'eventualità che sotto il nuovo governo "emergano una situazione politica più stabile e una piattaforma di politica economica più coerente"