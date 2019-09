RCS, Cairo: "siamo in un anno sicuramente non brillantissimo"

RCS

(Teleborsa) -resiste al difficile contesto economico. Ad assicurarlo, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo editoriale, specificando: "siamo in un anno sicuramente non brillantissimo a livello di mercato, con la pubblicità che è scesa eccetera. Noi avevamo fatto molto molto bene, non dimentichiamo che RCS aveva un Ebitda a 17 milioni nel 2015 e siamo arrivati nel 2018, in un mercato sempre molto difficile, a 155 milioni.".Relativamente al contenzioso con Blackstone per la sede milanese del Corriere della Sera di via Solferino , Cairo a margine della presentazione del 'Festival dello Sport' Trento 2019, che si terrà dal 10 al 13 ottobre, ha detto che "non ci sono novità particolari".