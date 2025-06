Brillano i mercati europei, a Piazza Affari corrono Mps e Mediobanca

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -Prosegue la giornata positiva sui mercati europei nonostante l'che arrivano dal Medio Oriente dove sembra a rischio laannunciata in mattinata. È scattato alle 6 di questa mattina , infatti, ilfra, annunciato nella notte dal Presidente americano, che si è lanciato oltre, affermando che questa è la fine della guerra. In un'intervista esclusiva alla Nbc aveva affermato che il cessate il fuoco è "illimitato" e che laTrump ha parlato di un "grande giorno" per l'America e per iled si è detto sicuro che la. "Non credo che si spareranno mai più". In netto calo iche pagano il crollo del prezzo del petrolio dopo l'annuncio della tregua.Tra le migliori a Piazza Affari ci sono ancora- che ha visto Bank of America alzare il giudizio a Buy - ein scia all'indiscrezione di Reuters secondo la quale laavrebbe dato un primotramite procedura scritta del consiglio di vigilanza all'Ops. Si attende ora entro venerdì la decisione deldi Francoforte.Secondo il Financial Times la Commissione europea intanto sta esaminando la controversa vendita di azioni del Monte dei Paschi di Siena da parte del governo italiano lo scorso anno , a seguito delle affermazioni secondo cui i grandi investitori sarebbero stati esclusi dalla. In una nota ha risposto al quotidiano finanziario affermando che nessun grande investitore è stato escluso dall'ABB.Sul fronte macroeconomico, migliorano le condizioni economiche in Germania a giugno secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'IFO Institute , che incorpora le aspettative sui mesi a venire. L'indice IFO si è attestato a 88,4 punti rispetto agli 87,5 punti di maggio, al di sopra anche dei 88,1 punti stimati dal consensus. Si tratta del livello più alto degli ultimi dodici mesi.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,16. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 3.325,3 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 66,42 dollari per barile, in forte calo del 3,06%.Sensibile miglioramento dello, che raggiunge quota +88 punti base, con un decremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,41%.exploit di, che mostra un rialzo dell'1,93%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,4%, e in luce, con un ampio progresso dell'1,33%.A Milano, scambia in deciso rialzo il(+1,59%), che raggiunge i 39.459 punti; sulla stessa linea, avanza con forza il, che continua gli scambi a 41.891 punti.Su di giri il(+1,87%); con analoga direzione, effervescente il(+2,15%).di Piazza Affari, su di giri(+7,24%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 5,99%.Effervescente, con un progresso del 4,52%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,36%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,90%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,61%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,22%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,11%.Tra i(+6,34%),(+5,52%),(+4,70%) e(+4,29%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,24%.