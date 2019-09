Agroalimentare, semestre record per l'export del Made in Italy

(Teleborsa) -nel 1° semestre del 2019, facendo registrare uned un. E' quanto emerge da una analisi dellasulla base dei dati sul commercio estero dell’Istat A spingere la domanda estera del cibo Made in Italy è ilfatto registrare per ledove si rileva un, nonostante il clima di incertezza legato ai dazi minacciati dal presidente Trump contro una serie di prodotti europei. Buoni risultati anche in Europa con aumenti dele del, nonostante la pressione della Brexit.Ilsi classifica tra i prodotti alimentari Made in Italy più esportati con un valore dirispetto allo scorso anno."Un trend - sottolinea l'associazione degli agricoltori - che evidenzia la capacità del settore alimentare tricolore di intercettare la nuova domanda globale di alta qualità e tipicità, che è tuttavia frenato dalla moltiplicazione delle imitazioni dei prodotti nazionali con il fenomeno del cosiddetto italian sounding che all'estero vale 100 miliardi di euro""Per rafforzare e tutelare la presenza del Made in Italy sui mercati internazionali è importante trovare le necessarie sinergie tra l’attività diplomatica all'estero e quella economica", afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini.