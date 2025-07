Plus500, ricavi in aumento e margini in leggero calo nel primo semestre

Plus500

(Teleborsa) -, azienda fintech britannica che fornisce servizi di trading online, ha chiuso ilal 30 giugno 2025 con unin aumento del 4% a 415,1 milioni di dollari e uncresciuto a 185,1 milioni di dollari, pari a un margine EBITDA del 45% (primo semestre 2024: 183,9 milioni di dollari e 46%)."Plus500 ha registratonel primo semestre del 2025 - ha commentato il- Abbiamo ampliato la nostra presenza globale con nuove licenze regolamentari in Canada e negli Emirati Arabi Uniti, ampliato la nostra lista di adesioni a ICE Clear US e annunciato l'entusiasmante acquisizione di Mehta Equities in India, che ci consentirà di accedere al più grande mercato dei futures al dettaglio al mondo. Questo progresso è supportato dalla nostra tecnologia proprietaria, che guida il nostro modello di business globale e supporta la nostra incessante attenzione all'innovazione e alla crescita, consentendo al Gruppo di generare rendimenti composti lungo tutto il ciclo".Il gruppo ha acquisito 56.165nel primo semestre del 2025 (primo semestre 2024: 56.759), di cui 29.268 nel secondo trimestre 2025 (secondo trimestre 2024: 24.810), mentre i clienti attivi sono 179.931 (primo semestre 2024: 175.909), di cui 132.602 nel secondo trimestre 2025 (secondo trimestre 2024: 123.803). Ipari a 3,1 miliardi di dollari (primo semestre 2024: 1,5 miliardi di dollari) hanno rappresentato un livello record per un periodo di sei mesi.Dopo un inizio d'anno positivo, ildel Gruppo per il 2025 e oltre, riflettendo le capacità tecnologiche leader di mercato, la solidità del bilancio, la resilienza degli utili e le opportunità emergenti, in particolare nel settore dei futures B2B (istituzionali).