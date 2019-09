CNH, Iveco Defence Vehicles si aggiudica appalto con esercito olandese

CNH Industrial

(Teleborsa) -, società del gruppo, che fornirà alle forze armatedenominati. La commessa fa parte del Programma generale della difesa per il rinnovamento dei veicoli militari ruotati, conIl(Medium Tactical Vehicle) di Iveco Defence Vehicles è progettato per unire la4x4 con ottimaled elevatadell’equipaggio, oltre autile. La straordinariae la capacità di integrazione dei sistemi sono garantite in tutte le varianti di gamma al fine di supportare tutte le tipologie di utenti militari. Elevatadel ciclo di vita sono i motivi del successo dell’MTV.Nel corso degli anni,provenienti dalla sua vasta gamma di prodotti commerciali e militari, come i camion6x2 a lungo raggio, ilper i vigili del fuoco dell'esercito eforniti ai marines olandesi per i territori dei Caraibi.Questa commessa rappresenta unpartnership strategica tra il Ministero della Difesa olandese e Iveco Defence Vehicles, confermando ancora una volta la leadership dell'Azienda nel segmento dei veicoli multiruolo per le missioni di difesa e sicurezza nazionale.