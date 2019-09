Enel: Eva+, attive in Italia e Austria tutte le 200 stazioni di ricarica veloce del Piano

Enel

(Teleborsa) - Sonoinstallate nell'ambito del, pari adisponibili per i clienti finali presso le principali strade a lunga percorrenza di. Lo rende noto, Electric Vehicles Arteries, è ilper lo sviluppo dellanato nel 2016, che prevedeva entro tre anni l'installazione di 200 infrastrutture di ricarica veloce, 180 in Italia e 20 in Austria, lungo ledei due Paesi.Il programma,nell'ambito del, ha visto la collaborazione di Enel in qualità di coordinatore, con, principale utility austriaca,, il più importante operatore austriaco di reti di ricarica, e insieme ad alcuni tra i più importanti marchi automobilistici a livello mondiale come(con le marche Volkswagen e Audi).Le infrastrutture di ricarica di EVA+ presenti sul territorio italiano sono, e grazie a una potenza fino a 50kW, permettono di fare un pieno di energia ain circa. Ogni stazione è compatibile conattualmente sul mercato e rispetta glinell'ambito dell'e-mobility: CCS, CHAdeMO e Type 2. Le stazioni di ricarica veloci EVA+ fanno parte di unapresente sul territorio italiano e austriaco che, da oggi, permette agli utenti di affrontare un viaggio in auto elettrica dalla Sicilia all'Austria con soste di breve durata e senza paura di rimanere senza energia.Grazie al recente, gli utenti delle due aziende potranno accedere ai punti di ricarica di EVA+ e delle rispettive reti di ricarica nazionali innei due Paesi. Inoltre, grazie alle funzionalità avanzate di, la nuova app per la mobilità elettrica di Enel X, è ancorail proprio veicolo presso le stazioni fast del progetto.