Elisabetta Franchi verso la Borsa grazie a Business Combination con Spactiv

Spactiv

(Teleborsa) -, la SPAC promossa da, annuncia la Business Combination con, società di proprietà della stilistae detentrice del marchio omonimo.In particolare è stato sottoscritto tra Spactiv, Betty Blue e gli azionisti di quest’ultima, Elisabetta Franchi e la sua controllata Gingi S.r.l., l’accordo quadro disciplinante la Business Combination che porterà alla fusione per incorporazione di Betty Blue in Spactiv, previo acquisto da parte di Spactiv di azioni di Betty Blue fino ad un massimo di euro 77,5 milioni, sulla base di una valorizzazione dell’intero capitale sociale di Betty Blue di euro 195 milioni. La società risultante dalla Fusione assumerà la denominazione di Elisabetta Franchi S.p.A., con la possibilità di aprire il proprio capitale all'ingresso di ulteriori investitori, con l’obiettivo di accelerare i propri piani di sviluppo in Italia e all'estero."L’apertura del capitale rappresenta lo strumento più coerente per il perseguimento dei futuri obiettivi aziendali e il team di Spactiv, con le competenze che lo contraddistinguono, è l’alleato ideale - ha dichiarato, Amministratore Unico e socio di Betty Blue - . La nostra Business Combination è come un abito perfetto cucito addosso".Stamattina 13 settembre 2019, Borsa Italiana ha sospeso dalle negoziazioni i titoli Spactiv