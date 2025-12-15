Allcore cede un altro 10% di Re Business per focalizzarsi nel core business

Allcore

(Teleborsa) -(già Soluzione Tasse), società attiva nella consulenza aziendale alle PMI e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che, a seguito dell'esercizio da parte di Ad Maiora dell'opzione di acquisto garantita dal contratto quadro di giugno 2025, è stata perfezionata la, di nominali 61.500,60 euro, rappresentativi del 10% del capitale, a favore di Ad Maiora. Ad Maiora ha esercitato l'opzione di acquisto a fronte di un prezzo, da corrispondersi in denaro, pari a 600 mila euro.Ad Maiora è una societàe a sua volta indirettamente controllata da Gianluca Massini Rosati.A seguito del perfezionamento, la. Per effetto dell'operazione di cessione di un iniziale 10% del capitale di Re Business, Re Business non è più oggetto di consolidamento nel bilancio del gruppo Allcore. Si tratta dell'evoluzione di un percorso che ha visto Allcore entrare nel capitale di Re Business nel 2023, guidando l'azienda in una fase di trasformazione da immobiliare a prop-tech, con l'obiettivo di farla crescere in modo strutturato e accelerare grazie all'applicazione del Metodo Allcore, fino a un livello di maturità che oggi le consente di proseguire il proprio percorso in autonomia."In meno di due anni, abbiamo trasformato Re Business in una realtà prop-tech in forte espansione,- ha commentato l'- Questa operazione conferma l'efficacia del Metodo Allcore e i risultati ottenuti dimostrano ancora una volta che il nostro approccio alla crescita aziendale è solido, ripetibile e in grado di generare valore in tempi certi. Siamo dunque orgogliosi del percorso di valorizzazione della partecipazione detenuta in Re Business. Forti di questo importante risultato, nel breve periodo investiremo ulteriori risorse strategiche sul nostro core business: il consul-tech. Continueremo così a rafforzare la nostra posizione di leadership nella consulenza fiscale e gestionale per le PMI italiane, con un approccio sempre più innovativo e orientato ai risultati".