Shell e Ferrari, accordo decennale per 650 GWh di energia rinnovabile

Ferrari

(Teleborsa) - Accordo traper la fornitura di, prodotti interamente da un impianto sviluppato da Shell. L'accordo ha durata di 10 anni. Shell Energy Italia, precisa una nota, fornirà anche l'energia aggiuntiva e le garanzie di origine da fonti rinnovabili per coprire l'intero fabbisogno energetico di Ferrari in Italia."Siamo orgogliosi di rafforzare ulteriormente la partnership con Ferrari grazie alla sigla di questo importante, esempio concreto di collaborazione tra aziende per lo sviluppo di modelli di business innovativi e sostenibili", ha dichiarato, ad di Shell Energy Italia."Questo accordo rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro percorso verso la decarbonizzazione dello stabilimento di Maranello," ha commentato, Chief Industrial Officer di Ferrari.