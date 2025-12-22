Iren, Fitch conferma il rating a “BBB” con outlook “Stable”

(Teleborsa) - Fitch Ratings
ha confermato il merito di credito
a lungo termine di Iren
a “BBB
” con Outlook “Stable”
a valle della recente presentazione del business plan 2025-2030
. Confermato peraltro anche il rating del debito senior a BBB+ e del debito subordinato a BBB-.
La conferma del rating riflette la "strategia prudente
di Iren, con attenzione alla disciplina finanziaria
e ad una capital allocation selettiva
", si legge in una nota diffusa dalla società.
L’agenzia considera positivamente il profilo di business del Gruppo, grazie alla prevalenza di attività regolate e quasi-regolate
che garantiscono un’elevata prevedibilità dei flussi di cassa
, oltre ad una gestione finanziaria focalizzata al mantenimento dell’attuale livello di rating.
L’outlook “Stable” riflette le attese dell’agenzia sul mantenimento di un’adeguata flessibilità finanziaria per la stabilità del rating, grazie ad un FFO net leverage ampiamente sotto i limiti.