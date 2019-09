WIIT, vola l'utile nei primi sei mesi del 2019

Wiit

(Teleborsa) - Buono il primo semestre del 2019 per. Al 30 giugno 2019 il Gruppo che opera nel mercato del Cloud Computing ha registratorispetto a Euro 10,7 milioni al 30 giugno 2018., grazie, principalmente, ai risultati operativi raggiunti e [al beneficio fiscale “Patent Box”, a seguito dell’accordo che la Società ha siglato con l’Agenzia delle Entrate, che ha generato un valore netto positivo delle imposte al 30 giugno 2019 pari a Euro 0,95 milioni.al 31 dicembre 2018 ad Euro -9,0 milioni al 30 giugno 2019."Prosegue l’impegno della Società, anche a valle delle acquisizioni di Adelante e Matika, a realizzare, in linea con i nostri obbiettivi, una crescita anche per linee esterne e continuiamo a valutare opportunità di consolidamento del mercato sia in Italia che all'estero", ha dichiarato l'Amministratore Delegato,