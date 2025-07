Directa Sim: nel primo semestre record di clienti, asset totali ed eseguiti

Directa Sim

(Teleborsa) -, Società quotata su Euronext Growth Milan, chiude il primo semestre 2025 segnando il proprio record nei tre driver di crescita fondamentali: numero di clienti, asset totali e numero di eseguiti.Ilal 30 giugno 2025 ha raggiunto quota 119.486 (+14,3% rispetto al 31 dicembre 2024) con un incremento di circa 15mila nuovi conti attivi che rappresentano la crescita più grande della storia della Società su base semestrale. Questo nuovo record, spiega la società in una nota, è stato favorito da diversi fattori fra cui: una efficace azione di marketing, una focalizzazione sulle attività “core” e una offerta di prodotti e servizi sempre più mirata alle rinnovate esigenze della clientela che sono attualmente orientate al mondo degli ETF e dei piani di accumulo (PAC). In meno di 5 anni i clienti sono quadruplicati, passando dai 30mila del 1° gennaio 2020 ai 120mila circa attuali.Ilha superato la soglia degli 8 miliardi di euro, registrando una crescita del 21% rispetto agli oltre 6,6 miliardi di euro di fine 2024. L’aumento del controvalore degli asset è stato favorito dalla crescita del numero di clienti, oltre che dal buon andamento dei mercati nei primi sei mesi dell’anno che ha spinto i principali indici azionari mondiali a toccare nuovi record, dopo la temporanea discesa registrata ad aprile a seguito dell’annuncio dell’introduzione dei dazi americani.Ildei clienti nel primo semestre del 2025 è stato di oltre 2,9 milioni, in aumento del 29,1% rispetto ai primi sei mesi del 2024. In particolare, sui mercati “cash” domestici che rappresentano oltre il 50% dell’operatività dei clienti Directa, il numero di ordini eseguiti nel primo semestre 2025 è stato superiore a 1,8 milioni, con un incremento del 32,3% rispetto ai primi sei mesi del 2024.Significativa è stata lache ha riportato un aumento del 90% circa rispetto ai primi sei mesi del 2024, trainata anche dal successo delle iniziative di Directa “fee zero” e dei PAC, oltre che da una spiccata preferenza per questo tipo di strumento finanziario che va diffondendosi presso la platea degli investitori autonomi. Allo stesso tempo si è registrato un continuo e crescente interesse per i mercati USA, che hanno segnato una crescita nel numero di eseguiti pari al 25,4% rispetto ai primi sei mesi del 2024.L’aumento del, in particolare nel mese di aprile, a seguito delle notizie di fonte USA sull’introduzione dei dazi, oltre che dalla crescita del numero di clienti., ha dichiarato: “Directa archivia un, con risultati in crescita su tutti i principali indicatori, in particolare per numero di nuovi clienti e per le operazioni che hanno raggiunto i livelli più alti della storia della Società.: la nostra proposta continua a intercettare con efficacia le esigenze degli investitori indipendenti in Italia. Da oltre trent’anni infatti lavoriamo con coerenza e passione per rendere l’investimento online sempre più semplice, trasparente e accessibile. La fiducia di una clientela in costante aumento ci sprona a rinnovare ogni giorno il nostro impegno per continuare a crescere e consolidare sempre più il nostro ruolo di riferimento nel panorama italiano del trading e degli investimenti digitali".Ilha aggiunto: "IDirecta 5.0 avviato nel 2024. La digitalizzazione dei processi, a partire dall’apertura del conto, sta producendo risultati tangibili. La visibilità del nostro brand sta crescendo e, grazie alla nuova strategia marketing, aumentano follower ed engagement sui canali digitali. Directa prosegue nel proprio impegno, investendo in tecnologia, comunicazione ed educazione finanziaria, con un obiettivo chiaro: rendere i mercati accessibili a tutti".