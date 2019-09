Smart Tv, inviati in segreto dati sensibili degli utenti

Netflix

Spotify

Facebook

Samsung

Amazon

(Teleborsa) - Forse in casa non siamo soli neanche quando pensiamo di esserlo. Secondo una- riportata in prima battuta dalle pagine del Financial Times. Nel dettaglio, a finire sotto la lente d'ingrandimento dei due studi sarebbero state in particolar modo. Queste avrebbero fornitoI dati inoltre sarebbero statiMa non è tutto. Oltre al fatto che i ricercatori hanno palesato lo stesso modus operandi in altoparlanti e telecamere, da uno studio separato, questa volta firmato dalla Princeton University, è emerso che ancheStando infine ad un rapporto Nielsen pubblicato a marzo, nel 2018considerando nel calcolo anche dispositivi hardware esterni come Roku e Apple Tv.