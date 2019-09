Energia, bollette più care: a ottobre luce a +2,6% e gas a +3,9%

(Teleborsa) -che vedranno un. Lo rende noto l'che ricorda i tanti e diversi fattori che hanno portato al balzo del costo energetico.Secondo ARERA, oltre all', per il gas pesa la riduzione della produzione di gas olandese e alcune restrizioni all'accesso ai gasdotti di transito europea. Sempre in materia di produzione elettrica pesano poi i timori per un possibile calo della produzione francese nei prossimi mesi, a causa dei problemi in alcune centrali nucleari.A ciò si aggiungono le recenti, legate agli attacchi alle piattaforme petrolifere saudite , che hanno influenzato le quotazioni delle principali commodity energetiche.L'aumento delle bollette porterà all'che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 di; nello stesso periodo la spesa della famiglia tipo per laPer(+1,35% per l’elettricità, +1% per il gas).Per l'energia elettrica l'aumento finale è comunque il risultato di una, attenuato - sottolinea ARERA - da una riduzione degli oneri generali. Nel dettaglio, l'aggiornamento - valido dal prossimo 1° ottobre - è determinato da un, parzialmente. La condizione di ritrovato equilibrio del gettito degli oneri infatti ha permesso una loro riduzione.sulla spesa della famiglia tipo), legata alle quotazioni stagionali attese nei mercati all'ingrosso nel prossimo trimestre, e da un lieve aggiustamento dei costi di trasporto (+0,1%)."Le variazioni tariffarie di questo ultimo trimestre ci consegnano un- afferma il Presidente ARERA,– anche a fronte degli interventi sugli oneri che hanno caratterizzato la prima parte dell'anno.che però conferma, ancora una volta, l".