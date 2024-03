Kimberly-Clark, nuovo modello operativo: oneri per 1,5 miliardi di dollari

Kimberly-Clark

(Teleborsa) -, colosso statunitense del settore dei prodotti in carta (in Italia il suo marchio più famoso è Scottex), ha annunciato une presentatoper far crescere i suoi marchi e le sue attività a un ritmo più rapido rispetto alle rispettive categorie.La società si concentrerà sullae guidano oltre l'80% delle vendite nette dell'azienda in cinque spazi globali di necessità quotidiana con un mercato totale indirizzabile di circa 240 miliardi di dollari: Baby & Child Care, Feminine Care, Adult Care, Family Care, and Professional.Kimberly-Clark prevede che lagenererà più di 3 miliardi di dollari in produttività lorda e 500 milioni di dollari in risparmi di capitale circolante che verranno utilizzati per contribuire ad alimentare gli investimenti nella crescita.Nei prossimi mesi, la società prevede di riorganizzare le proprie attività in: Nord America, International Personal Care (IPC), International Family Care e Professional (IFP)."Vediamo un percorso chiaro verso una crescita costante e una forte espansione dei margini mentre concentriamo la nostra attenzione sulle aree di vantaggio competitivo e dove crediamo di avere il diritto di vincere - ha affermato il- Sfruttare la nostra forte pipeline di innovazione e le nostre capacità di go-to-market per stimolare la crescita, i nostri nuovi programmi di produttività per garantire efficienza e le nostre priorità di capitale per supportare il reinvestimento e accelerare il nostro piano strategico sosterranno la nostra capacità di raggiungere il nostro nuovo profilo finanziario a lungo termine negli anni a venire".La società attualmente prevede di sostenere circa, suddivisi all'incirca in 50% in oneri non monetari e 50% in spese in contanti, nei prossimi tre anni mentre implementa i suoi piani.