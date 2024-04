AmaliaCare chiude round seed di oltre 1 milione di euro

(Teleborsa) -, startup che grazie ad AI e algoritmi agevola le famiglie nella ricerca del caregiver più idoneo per esperienza, competenze, tratti caratteriali e personali della persona anziana da assistere, ha chiuso un, il programma di accelerazione dedicato al welfare della Rete Nazionale Acceleratori CDP Venture Capital, il, ile il business angel James Tiernan.Amalia Care, startup bresciana fondata ad ottobre 2020 dalla bresciana Sonia Paonessa ed Eliana Pérez di origini ecuadoriane, facilita l'incontro e la gestione di caregiver professionali per l'assistenza alle persone anziane attraverso un innovativo processo di selezione in grado di soddisfare le esigenze sempre più complesse delle famiglie, si legge in una nota. La startup ha, ricevendo oltre 60.000 candidature di caregiver professionali."Siamo molto felici ed orgogliose di aver raggiunto questo traguardo - affermano le due co-founder - grazie a questi investimenti adesso puntiamo all'dislocate in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Veneto entro il 2025 e a supportare oltre 5 mila famiglie in Italia nella ricerca del caregiver più idoneo alle loro esigenze e a quello del soggetto fragile. Il nostro obiettivo più grande infatti - proseguono - è quello di diventare il punto di riferimento per famiglie e lavoratori domestici nel panorama dell'assistenza in Italia entro i prossimi 5 anni".L'appena ricevuta servirà all'implementazione e sviluppo dell'algoritmo e della piattaforma, all'ampliamento del team, all'incremento del reparto marketing e all'espansione territoriale con due sedi nuove a Milano e Torino.