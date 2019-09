Appuntamenti e scadenze del 25 settembre 2019

Bed Bath And Beyond

Borgosesia

Cdr Advance Capital

Danieli & C

Digital360

GEL

Mittel

Net Insurance

Pattern

Pier 1 Imports

Relatech

Rosss

Sirio

(Teleborsa) -Cybertech Europe 2019 - Si svolge presso La Nuvola Convention Center, a Roma, Cybertech Europe, kermesse internazionale dedicata alla sicurezza digitale organizzata in collaborazione con Leonardo. Aprirà i lavori l'AD, Alessandro Profumo, che metterà in evidenza l'importanza di rinforzare la cooperazione tra industria, istituzioni e Paesi alleati per contrastare il rischio cyber e sviluppare un'indipendenza digitale europeaBancassicurazione 2019 - Si svolge a Roma l'appuntamento ABI e ANIA dedicato al mercato assicurativo e della bancassicurazioneBOJ - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria del 29 e 30 luglioTesoro - Asta CTZ - BTP€i- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestraleIVA Comunitaria - Elenchi Intrastat mensili - Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di Agosto 2019.ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nei mesi di luglio e agosto