Borgosesia, l'utile scende a 5,6 milioni nel 2023. Dividendo di 0,024 euro

Borgosesia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi in generale, ha chiuso il 2023 con un, compresa la quota di terzi, pari a 5,63 milioni di euro (8,16 milioni nel 2022).(riclassificato) sono stati pari rispettivamente pari a 23,3 milioni di euro e 16,6 milioni di euro (contro, rispettivamente, 25,6 milioni e 15,8 milioni del 2022).Ilconsolidato è negativo per 0,9 milioni di euro, a fronte dei nuovi investimenti per 37,8 milioni di euro (negativo di 4,57 milioni nel 2022). L'consolidato è pari a 76,74 milioni di euro (39,31 milioni al 31 dicembre 2022).Il CdA ha deliberato la distribuzione di un, attinto da riserve disponibili, di 0,024 euro per ciascuna delle azioni in circolazione