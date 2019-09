Pesante il comparto viaggi e intrattenimento (-1,85%)

settore viaggi e intrattenimento a Milano

(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo ila dispetto della cautela evidenziata dalIlha aperto a quota 43.877,2 in contrazione di 813,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue stabile a 182, dopo aver avviato la seduta a 182.Tra i titoli del, giornata fiacca per, che tratta in ribasso dello 0,61%.Tra leitaliane, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,52%.Tra ledi Piazza Affari, in forte ribasso i, che mostra un disastroso -4,23%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,92%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,54%.