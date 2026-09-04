Milano 16:25
52.170 -0,15%
Nasdaq 16:25
29.562 +0,27%
Dow Jones 16:25
53.401 -0,53%
Londra 16:26
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Francoforte 16:25
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Pesante sul mercato di Piazza Affari il comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Pesante sul mercato di Piazza Affari il comparto oil italiano
Viene venduto parecchio l'indice petrolifero a Milano, che continua la seduta a 27.443,81 punti.
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