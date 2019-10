Fisco, Mef: nei primi 8 mesi gettito entrate 288 miliardi

(Teleborsa) - Ilper i soggetti che svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli indicatori di affidabilità (ISA): nel 2018 i versamenti invece sono stati effettuati nel mese di agosto.per poter effettuare una valutazione significativa del complessivo andamento delle entrate tributarie. LoTenendo conto di tale fattore che non consente un confronto omogeneo con l'anno 2018, nel, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica, segnando unadirispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-1,3%). Il dato continua ancora essere condizionato dalla variazione negativa del 2,3%, registrata nel trascorso mese di febbraio, determinata dall'andamento dei versamenti dell'imposta sostitutiva sui risultati delle gestioni individuali di portafoglio (-665 milioni di euro) e dell'imposta sostitutiva dovuta sulle forme pensionistiche complementari ed individuali (-712 milioni di euro).Le, con una diminuzione di 5.405 milioni di euro (-3,4%) rispetto al medesimo periodo del 2018. Il gettito Irpef mostra un calo dell'1,5% (-1.890 milioni di euro). Si segnala l'andamento positivo delle ritenute Irpef sui lavoratori del settore privato (+1.902 milioni di euro, pari a +3,4%) e sui dipendenti del settore pubblico (+1.368 milioni di euro, pari a +2,8%).Tra le altresi segnala la riduzione dell'imposta sostitutiva sui redditi e delle ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale (-158 milioni di euro, -2,6%), dell`imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (-758 milioni di euro, -78,6%) che rispecchia le performance negative dei mercati nel corso del 2018. Anche l'imposta sostitutiva sul valore dell'attivo dei fondi pensione mostra una diminuzione di 778 milioni di euro che riflette i risultati negativi dei rendimenti medi ottenuti nel 2018 dalle diverse tipologie di forme pensionistiche complementari.Nonostante gli effetti della proroga al 30 settembre dei termini di versamento, le, che ammontano a 135.697 milioni di euro, registrano una variazione positiva di 1.530 milioni di euro (+1,1%). Il risultato è legato all'andamento del gettito dell'IVA (+1.892 milioni di euro, +2,3%) e, in particolare, alla componente di prelievo sugli scambi interni che registra un incremento di 1.931 milioni di euro (+2,6%), Diminuisce, invece, il gettito dell`IVA sulle importazioni (-39 milioni di euro, -0,4%).L'segna una diminuzione del 39,4% determinata, nel mese di luglio, dal recupero del maggiore acconto versato nel 2018 per effetto dell'aumento dell'aliquota, dal 40% al 58%, previsto dalla legge finanziaria per il 2018. L'mostra un calo di 451 milioni di euro (-9,5%)dovuto anche alle nuove disposizioni, in vigore dal 1 gennaio 2019, che hanno modificato le modalità di versamento dell`imposta sulle fatture elettroniche e l`imposta di registro mostra una diminuzione di 172 milioni di euro (-5,1%).Nei primi otto mesi dell'anno, lea 10.318 milioni di euro (+6,8%).Lederivanti dall'attività di accertamento e controllo si attestano a 7.933 milioni di euro (+1.278 milioni di euro, +19,2%) di cui: 4.172 milioni di euro (+23,9%) sono affluiti dalle imposte dirette e 3.726 milioni di euro (+14,4%) dalle imposte indirette.