Novo Nordisk migliora outlook 2024 dopo primo trimestre in crescita

Novo Nordisk

(Teleborsa) -, colosso danese attivo in campo sanitario e la più grande società europea per capitalizzazione di mercato, ha comunicato che lesono aumentate del 22% in corone danesi e del 24% a tassi di cambio costanti (CER) nei primi tre mesi del 2024, raggiungendo 65,3 miliardi di DKK (circa 8,75 miliardi di euro).Le vendite nell'ambito della cura dele dell'sono aumentate del 25% in corone danesi a 61 miliardi di DKK (27% al CER), principalmente guidate dalla crescita delle vendite del diabete GLP-1 del 30% in corone danesi (32% al CER) e dalla cura dell'obesità in crescita del 41% in corone danesi a 11 miliardi di DKK (42% al CER). Le vendite disono diminuite del 4% misurate in corone danesi (3% al CER).L'è aumentato del 27% in corone danesi e del 30% a tassi di cambio costanti (CER) a 31,8 miliardi di corone danesi."Siamo soddisfatti della crescita delle vendite nei primi tre mesi del 2024, spinta dall'aumento della domanda per i nostri trattamenti per il diabete e l'obesità basati su GLP-1 - ha commentato- Sempre più pazienti beneficiano dei nostri trattamenti innovativi e l'accordo per l’acquisizione dei tre siti produttivi di Catalent ci consentirà di servire in futuro un numero significativamente maggiore di persone affette da diabete e obesità".Novoora che le sue vendite cresceranno del 19%-27% CER nel 2024, rispetto al 18%-26% precedentemente previsto e prevede una crescita dell'utile operativo del 22%-30%, rispetto al 21%-29% precedente