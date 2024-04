American Express, risultati sopra le attese nel primo trimestre

American Express

(Teleborsa) - Il primo trimestre del 2024 si è chiuso con risultati solidi per. Il colosso statunitense che opera nei servizi finanziari e di viaggio ha registratoin aumento dell’11% a 15,8 miliardi di dollari, in linea con le previsioni degli analisti.Sempre nei primi tre mesi dell'anno, l'è salito del 34% a 2,4 miliardi di dollari rispetto agli 1,8 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2023. L'EPS è pari a 3,33 dollari, il 39% in più rispetto ai 2,40 dollari per azione di un anno fa.La società haper il resto dell'anno: "Sulla base dei risultati ottenuti finora e delle tendenze in atto nel nostro business, continuiamo a prevedere per l'intero anno 2024 una crescita dei ricavi compresa tra il 9% e l'11% e un EPS compreso tra 12,65 e 13,15 dollari".