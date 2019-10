Bollo auto non pagato: condono per importi fino a 1000 euro

(Teleborsa) -tutti iper il bollo auto non pagato dale fino a un importo massimoLo prevede il Decreto fiscale 2019, ribattezzatoche interviene anche sulla. Il ministero, nei scorsi giorni, ha chiarito la disciplina del decreto, in vigore già da alcuni mesi, evidenziando che anche latra quelle comprese.Non essendoci riferimento specifico alinfatti, ne erano derivate alcuneche hanno portato alla contestazione del pagamento degli arretrati da parte delle Regioni con conseguente ricorso da parte degli automobilisti alla Commissione Tributaria per vedersi cancellare le cartelle, poichè Equitalia continuava a sollecitare ilIl debito deve essere i, date che fanno riferimento solo alla scadenza del pagamento, non al mese in più che la legge prevede per mettersi in regola con la tassa., tra l'altro, non dovranno fare nulla perché la