Auto, Vavassori (Anfia): prossimi cinque anni in Ue fondamentali per futuro industria

(Teleborsa) - Secondo i dati diffusi oggi da, nel complesso dei Paesi dell’Unione europea allargata all’EFTA e al Regno Unito ad aprile lediammontano a, il 12% in più rispetto ad aprile 2023. Nei primi quattro mesi del 2024, i volumi immatricolati raggiungono 4.476.369 unità, con una variazione positiva del 6,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Nell’area UE+EFTA+UK, ad aprile, le immatricolazioni di auto adincrementano del 21,9%; in particolare, crescono sia le auto(+14,4%, con il 13,4% di quota), che le(+29,1%, con una quota del 29,5%). Nel complesso, sono state immatricolate 538.000 vetture ibride di tutti i tipi ed elettriche, che rappresentano, insieme, il 49,8% del mercato. Le(BEV e PHEV) raggiungono il 20,3% di quota. Se consideriamo i soli 5 major market, le vendite di auto ricaricabili ammontano invece a 130.406 unità ad aprile (+12,1%), con una quota del 17,3%."I prossimi cinque anni - durata del mandato del futuro Parlamento Europeo - saranno cruciali per l’industria automotive in termini di posizionamento competitivo rispetto alle sfide della transizione green e digitale già in atto. La riconversione produttiva, gli investimenti in innovazione, in ricerca e sviluppo e in formazione e riqualificazione degli addetti devono porsi al centro di una strategia e di un piano di politica industriale per il futuro delle nostre imprese", ha dichiarato il presidente di Anfia,