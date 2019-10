Siria: pronte prime sanzioni USA contro la Turchia

(Teleborsa) -e dellaSecondo quanto dichiarato da una fonte della Casa Bianca all'agenzia Bloomberg, le prime misure dovrebbero: sempre secondo la stessa fonte, a Washington si starebbe ancora lavorando per capireNel frattempo, le t, dove si trovavano a difesa delle milizie curde dall'offensiva turca nel nord-est della Siria. A dirlo è la Cnn turca: secondo l'emittente,, a cui i curdi hanno chiesto aiuto per affrontare Ankara.Intanto,. Siamo determinati. Finiremo quello che abbiamo iniziato", ha chiarito confermando di non volere interrompere l'offensiva contro i curdi."La Turchia è membro della Nato? Lo è. La maggioranza dei Paesi Ue sono membri Nato? Lo sono.", ha aggiunto Erdogan,e "incoerenza" nel loro sostegno ai curdi in Siria.