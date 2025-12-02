Milano 13:48
43.436 +0,41%
Nasdaq 1-dic
25.343 0,00%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 13:48
9.724 +0,22%
Francoforte 13:48
23.702 +0,48%

Cementir, completata la cessione del proprio impianto di cemento a Kars in Turchia

Finanza
(Teleborsa) - Cementir ha completato la cessione, precedentemente comunicata, del 100% del capitale sociale di Kars Çimento alla società Arkoz Madencilik per un enterprise value complessivo di 51 milioni di euro, su base cash e debt-free.

Kars è proprietaria di un impianto integrato di cemento situato nel nord-est della Turchia, con una capacità produttiva annua di 600.000 tonnellate di cemento grigio. Nel 2024, Kars ha registrato ricavi GAAP pari a circa 26,9 milioni e un margine operativo lordo GAAP di circa 3,9 milioni. Attualmente impiega circa 90 dipendenti.

Questa cessione è in linea con la strategia del Gruppo di ottimizzare la propria presenza geografica e di concentrare la propria presenza strategica nelle regioni occidentali e centrali della Turchia, dove il Gruppo opera secondo un modello verticalmente integrato che comprende cemento, calcestruzzo e aggregati.

"Questa cessione rientra nel nostro impegno a migliorare l’efficienza operativa e rafforzare il nostro posizionamento competitivo, concentrandoci su regioni ad alta crescita", ha commentato Francesco Caltagirone Jr., Presidente e Amministratore Delegato di Cementir.
