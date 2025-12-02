Cementir, completata la cessione del proprio impianto di cemento a Kars in Turchia

Cementir

(Teleborsa) -ha completato la, precedentemente comunicata, del 100% del capitale sociale dialla societàper un enterprise value complessivo di, su base cash e debt-free.Kars è proprietaria di un impianto integrato di cemento situato nel nord-est della Turchia, con unaannua di 600.000 tonnellate di cemento grigio. Nel 2024, Kars ha registratopari a circae un margine operativo lordo GAAP di circa 3,9 milioni. Attualmente impiega circa 90 dipendenti.Questaè in linea con la strategia del Gruppo di ottimizzare la propria presenza geografica e di concentrare la propria presenza strategica nelle regioni occidentali e centrali della Turchia, dove il Gruppo opera secondo un modello verticalmente integrato che comprende cemento, calcestruzzo e aggregati."Questa cessione rientra nel nostro impegno a migliorare l’efficienza operativa e rafforzare il nostro posizionamento competitivo, concentrandoci su regioni ad alta crescita", ha commentato, Presidente e Amministratore Delegato di Cementir.