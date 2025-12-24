Usa negano visti a 5 europei: "Sono attivisti radicali". Tra loro l'ex commissario Ue Breton

(Teleborsa) - Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro cinque personalità europee impegnate a favore di una regolamentazione più severa sul settore tecnologico, tra cui, a cui è stato vietato l'ingresso nel Paese. Il Dipartimento di Stato ha giustificato le misure affermando che le azioni di queste persone equivalgono a "censura" e sono dannose per gli interessi americani. "Questi attivisti radicali e le Ong che agiscono come strumenti di pressione hanno promosso misure repressive di censura che prendono di mira aziende americane" ha dichiarato il dipartimento di Stato in un comunicato che annunciava le sanzioni.– descritto dal dipartimento di Stato come la "mente" del Digital Services Act, un'importante legge europea che impone standard di moderazione dei contenuti e protezione dei dati alle principali piattaforme di social media –si è spesso scontrato con magnati della tecnologia come Elon Musk in merito al rispetto delle normative Ue.Per i conservatori americani, tuttavia, si tratta di uno strumento di censura contro il pensiero di destra in Europa e non solo, un'accusa che l'Ue respinge con fermezza. Le altre persone colpite dalle sanzioni americane sonouna Ong tedesca,e I, che ha sede a Londra."La caccia alle streghe di McCarthy è tornata? – ha commentato su X–. Ricordiamo che il 90% del Parlamento europeo, il nostro organo eletto democraticamente, e tutti i 27 Stati membri hanno votato all'unanimità il Digital Services Act. Ai nostri amici americani: la censura non è dove pensate che sia".