L'indice dei beni personali italiano in territorio positivo (+0,98%), si concentrano gli acquisti su Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per ilche segue l'andamento prudente evidenziato dalIlha aperto a 74.737 in aumento di 726,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue con cautela a 1.030, dopo aver avviato la seduta a 1.027.Tra le azioni più importanti dell'indice beni per la casa di Milano, moderatamente al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dello 0,88%.avanza dello 0,68%.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,68%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,86%.Tra le azioni del, ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,47%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,72%.