Si apre la Festa del Cinema di Roma. Attesissimi Coen, Tornatore e Norton

(Teleborsa) - Al via la, fino al 27 Ottobre presso, alla sua quattordicesima edizione. Un evento da non perdere con 33 i titoli in scaletta, 37 prime mondiali, 25 paesi rappresentati, 13 incontri con registi ed attori. L'inaugurazione alle 11 di stamattina con il regista Riccardo Milani.Fra glidella giornata di apertura, stavolta senza l'inseparabile fratello Joe, per raccontare la carriera trentennale dei due registi statunitensi ed anche qualche retroscena. Da non perdere poi l'appuntamento con il pluripremiato, con qualche aneddoto e la presentazione del Nuovo Cinema Paradiso.Sul red carpet stasera, nella doppia veste di attore e regista, per il nuovo film da Oscar Motherless Brooklyn – I segreti di una città. "Aprire la Festa del Cinema di Roma con il mio film è la realizzazione di un desiderio", ha affermato l'artista, che nell'ultima pellicola noir interpreta i panni di Lionel, un detective affetto da sindrome di Tourette che indaga sulla morte del suo amico e mentore.Inaugurata oggi anche la mostra, visitabile fino al prossimo 27 ottobre.Fra i film più attesi "The Irish man" di, con Robert De Niro, Joe Pesci e Al Pacino. Fra i film italiani "Il ladro di Giorni" con. A Bill Murray il premio alla carriera consegnato dal regista Wes Anderson. "Razzismo, migranti, e cambiamenti climatici sono alcuni dei temi raccontati dalle opere selezionate", ha anticipato il direttore artistico Antonio Monda.Anche per questo evento culturale, il, non solo loai titolari Cartafreccia, ma anche la, dove saranno proiettati film che hanno come tema conduttore il viaggio, ed unain occasione dei. Su questo tema è incentrata anche la proiezione del cortometraggio firmato da Ferzan Ozpetek. All'evento il Gruppo FS aveva dedicato anche l'ultimo numero de La Freccia, il magazine distribuito sui treni di Trenitalia.